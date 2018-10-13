Россияне облюбовали дом Скрипаля

Дом Сергея Скрипаля пользуется популярностью у российских туристов

Дом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в английском городе Солсбери остаётся под наблюдением и пользуется популярностью у российских туристов и журналистов, передаёт корреспондент РИА Новости.

Дом, в котором проживал бывший разведчик, обнесён ограждением, к нему запрещён вход и подъезд. Камеры наблюдения фиксируют происходящее в округе, а около дома дежурит полицейский. Увидев корреспондента РИА Новости, сотрудница полиции, представившаяся Кэрри, преградила путь и поинтересовалась целью визита. Узнав, что домом Скрипаля интересуется российский журналист, женщина заметила, что в последние дни достаточно часто здесь видит посетителей из России.

"Я вижу много людей из России здесь, особенно журналистов. Наверное, это связано с последними событиями по расследованию этого дела", — поделилась собеседница агентства.

О том какова дальнейшая судьба дома, сотрудник полиции затруднилась сказать.

"Если честно, я не знаю. Пока мы здесь дежурим", — сказала она.

Ранее администрация Солсбери на запрос РИА Новости о возможной продаже или демонтаже дома не ответила.

Ещё одно место в Солсбери, напоминающее о происшествии, скамейка в центре города, на которой обнаружили Сергея и его дочь Юлию. Сейчас скамья демонтировала и на ее месте по выходным дням функционирует мини-рынок. Горожане с удовольствием прогуливаются и делают покупки. Об инциденте, похоже, никто не вспоминает.

"Мы часто приходим на этот рынок, здесь фермерские продукты, свежая еда. Конечно, мы знаем, что здесь произошло, но жизнь продолжается!" — сказала жительница Солсбери по имени Флора.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.