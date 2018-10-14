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Скандальный министр получала помощь из бюджета
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СМИ: Экс-глава саратовского Минтруда получала матпомощь из бюджета 

RT на русском + ещё 125 44 минуты назад
Фото: Министерство занятости, труда и миграции Саратовской области
Бывший министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова получала материальную помощь из бюджета. Об этом сообщает «Медиаликс 64».
По данным портала, подобная помощь оказывалась Соколовой, как и прочим представителям региона, в 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.
Данные меры предпринимались в соответствии с положениями регионального законодательства.
Отмечается, что для министра сумма денежного вознаграждения составляет 100 тыс. рублей.
Согласно тексту документа, «вышеназванным должностным лицам ежегодно оказывается материальная помощь в двукратном размере денежного вознаграждения». ­
Соответствующую информацию предоставила пресс-служба главы Саратовской области в ответ на запрос местного издания «СтройСар» в 2017 году.
Ранее Соколова рассказала о преимуществах жизни исключительно на сумму прожиточного минимума. Она выразила мнение, что 3,5 тыс. рублей вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей».
Впоследствии стало известно, что министр была отправлена в отставку.
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