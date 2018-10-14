Раскрыт дополнительный доход скандального министра

Раскрыт допдоход уволенного министра

Доходы Натальи Соколовой, теперь уже экс-министра труда Саратовской области, заявившей о возможности прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц, вызвали пристальный интерес СМИ.

Как сообщается, за прошлый год она заработала 2 миллиона 296 тысяч 19,26 рубля. Ее ежедневный доход — 6 тысяч 290 рублей — существенно превышает ту сумму, на которую она предлагала другим жить месяц.

Практически ежегодно, так же, как и губернатор области Валерий Радаев, чиновница получала материальную помощь, сообщает «Медиаликс 64».

По его данным, Соколова получала помощь в 2013, 2014, 2016 и 2017 годах. Согласно законодательству, как передает портал, губернатор и члены его команды имеют право на ежегодную материальную помощь «в двукратном размере денежного вознаграждения».

«В зависимости от занимаемой должности сумма денежного вознаграждения составляет: Губернатор области — 134 тысячи рублей; вице-губернатор области, первый заместитель Председателя Правительства области — 127 тысяч рублей; заместитель Председателя Правительства области — 120 тысяч рублей; министр области — 100 тысяч рублей», — отмечается в официальном документе, предоставленном в редакцию.

В пятницу Соколова была отправлена в отставку. Этому предшествовал скандал, разразившийся после того, как в в Youtube появилось видео ее беседы с местным депутатом.

Соколова заявила, что на 3,5 тысячи рублей (это размер потребительской корзины) вполне возможно прожить, питаясь дешевой курицей и «макарошками».