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Раскрыт дополнительный доход скандального министра
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Раскрыт допдоход уволенного министра 

Рамблер + ещё 61 3 часа назад
Фото: Министерство занятости, труда и миграции Саратовской области
Доходы Натальи Соколовой, теперь уже экс-министра труда Саратовской области, заявившей о возможности прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц, вызвали пристальный интерес СМИ.
Как сообщается, за прошлый год она заработала 2 миллиона 296 тысяч 19,26 рубля. Ее ежедневный доход — 6 тысяч 290 рублей — существенно превышает ту сумму, на которую она предлагала другим жить месяц.
Практически ежегодно, так же, как и губернатор области Валерий Радаев, чиновница получала материальную помощь, сообщает «Медиаликс 64».
«Прожить на 3500»: назван доход уволенного министра
По его данным, Соколова получала помощь в 2013, 2014, 2016 и 2017 годах. Согласно законодательству, как передает портал, губернатор и члены его команды имеют право на ежегодную материальную помощь «в двукратном размере денежного вознаграждения».
«В зависимости от занимаемой должности сумма денежного вознаграждения составляет: Губернатор области — 134 тысячи рублей; вице-губернатор области, первый заместитель Председателя Правительства области — 127 тысяч рублей; заместитель Председателя Правительства области — 120 тысяч рублей; министр области — 100 тысяч рублей», — отмечается в официальном документе, предоставленном в редакцию.
В пятницу Соколова была отправлена в отставку. Этому предшествовал скандал, разразившийся после того, как в в Youtube появилось видео ее беседы с местным депутатом.
Соколова заявила, что на 3,5 тысячи рублей (это размер потребительской корзины) вполне возможно прожить, питаясь дешевой курицей и «макарошками».
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