Россиянам предложили еще один выходной

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В Госдуме предложили сделать День учителя общенациональным праздником 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
День учителя, который в России отмечают 5 октября, может стать общенациональным праздником. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение экспертного совета "Единой России", сообщает RT.
Документ подготовил член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. По мнению депутата, такая инициатива продемонстрирует особую государственную и общественную значимость работы учителей, а также даст им социальную поддержку и поднимет их престиж в обществе.
"Мы все помним нашу первую учительницу, своих педагогов. Если мы стремимся к образованности нации, то было бы правильно выделить эту категорию людей таким образом, дать им больше уважения, показать обществу, насколько важна их деятельность", — пояснил Вострецов.
Также парламентарий подчеркнул необходимость расширения категории граждан, которые могли бы рассматривать этот день как свой праздник. В частности, он предложил включить в нее преподавателей дошкольных групп, средних профессиональных и высших учебных заведений.
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