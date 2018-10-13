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Путин и Медведев поздравили Захарова с юбилеем
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Путин и Медведев поздравили Марка Захарова с юбилеем 

Российская Газета + ещё 23 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сегодня советскому и российскому режиссеру, актеру и педагогу Марку Захарову исполняется 85 лет. С юбилеем выдающегося деятеля культуры поздравили президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.
— Вы посвятили себя творчеству, создали легендарный "Ленком", который стал настоящим явлением в культурной и общественной жизни страны, вписали яркие, незабываемые страницы в историю отечественного кинематографа, открыли целую плеяду талантливейших актеров, — отметил в своем поздравлении глава государства. Он пожелал художественному руководителю "Ленкома" успехов и благополучия.
Председатель правительства охарактеризовал особый стиль "Ленкома" и отметил, что жизненный девиз Захарова — "идти своей дорогой, не быть как все, ломать любые шаблоны".
Марк Захаров снял такие фильмы, как "12 стульев" с Андреем Мироновым в роли Остапа Бендера, "Формула любви", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен". Именно он поставил в театре ставший легендарным спектакль "Юнона и Авось".
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