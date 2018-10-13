Путин и Медведев поздравили Захарова с юбилеем

Путин и Медведев поздравили Марка Захарова с юбилеем

— Вы посвятили себя творчеству, создали легендарный "Ленком", который стал настоящим явлением в культурной и общественной жизни страны, вписали яркие, незабываемые страницы в историю отечественного кинематографа, открыли целую плеяду талантливейших актеров, — отметил в своем поздравлении глава государства. Он пожелал художественному руководителю "Ленкома" успехов и благополучия.

Председатель правительства охарактеризовал особый стиль "Ленкома" и отметил, что жизненный девиз Захарова — "идти своей дорогой, не быть как все, ломать любые шаблоны".