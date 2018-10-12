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«Прожить на 3500»: назван доход скандального министра
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«Прожить на 3500»: назван доход уволенного министра 

Рамблер 46 минут назад
СМИ выяснили, сколько зарабатывала министр труда Саратовской области Наталья Соколова, рекомендовавшая пенсионерам питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц.
Издание «МК» ознакомилось с декларацией бывшей чиновницы и узнало, что ее зарплата в Минтруда составляла 191 тысячу рублей в месяц.
Согласно декларации, в 2017 году доход Соколовой составил 2,3 миллиона рублей. Соколова также задекларировала приусадебный земельный участок и жилой дом площадью 338 кв.м. и 171,9 кв.м. соответственно.
Министра уволили после скандального заявления
Ранее в Сети появилось видео, на котором депутат Саратовской облдумы Николай Бондаренко вступил в спор Натальей Соколовой на тему прожиточного минимума. Чиновница выразила уверенность, что 3,5 тысячи рублей «вполне достаточно для удовлетворения минимальных физиологических потребностей».
На предложение попробовать прожить на эту сумму Соколова ответила, что ей это «не по статусу».
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