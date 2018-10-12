Социологи зафиксировали рост доверия Путину

Рейтинг одобрения деятельности президента вырос за неделю с 1 по 7 октября на 1,4% до 64,6%.

Рейтинг одобрения работы премьер-министра страны также продемонстрировал положительную динамику и составил 35% против 34,2% неделей ранее. Работу Кабинету министров одобрили 41,5% граждан России.

В рейтинге доверия политикам президент России по-прежнему занимает лидирующую позицию. Президенту доверяют 37% респондентов, второе и третье место занимают министр обороны Сергей Шойгу с 15,2% и министр иностранных дел Сергей Лавров с 11,7%.

Как объясняет руководитель практики политанализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов , положительная динамика обусловлена устойчивой общественно-политической ситуацией в стране.