Социологи зафиксировали рост доверия Путину 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировал рост уровня одобрения деятельности президента России Владимира Путина.
Рейтинг одобрения деятельности президента вырос за неделю с 1 по 7 октября на 1,4% до 64,6%.
Рейтинг одобрения работы премьер-министра страны также продемонстрировал положительную динамику и составил 35% против 34,2% неделей ранее. Работу Кабинету министров одобрили 41,5% граждан России.
В рейтинге доверия политикам президент России по-прежнему занимает лидирующую позицию. Президенту доверяют 37% респондентов, второе и третье место занимают министр обороны Сергей Шойгу с 15,2% и министр иностранных дел Сергей Лавров с 11,7%.
Как объясняет руководитель практики политанализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов, положительная динамика обусловлена устойчивой общественно-политической ситуацией в стране.
«Не оправдались негативные прогнозы относительно снижения легитимности власти после принятия окончательного решения по формату изменений в пенсионное законодательство. Скорее всего, это связано с рутинизацией вопроса. Дополнительным фактором в пользу данного объяснения является и снижение уровня протестных настроений, фиксируемое в течение последних недель», — сказал Мамонов, слова которого приводит ВЦИОМ.