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Муж-депутат высказался о перекрывшей МКАД жене
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Муж певицы, частично перекрывшей МКАД ради съемок клипа, осудил ее 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: instagram.com/yakovleva.ksana
Член Совета депутатов городского поселения Щелково Алексей Яковлев, муж певицы Yaxana, которая ради съемок клипа частично перекрыла движение на МКАД, заявил, что отрицательно относится к поступку супруги.
"Пока не было возможности (поговорить с женой — ред.). После суда она мне позвонила, ну, естественно, будем разбираться, когда я буду на месте. У меня здесь ни обычной связи, ни интернета. Тяжело, на расстоянии тем более, приеду — разберемся. Конечно, отрицательно (отношусь — ред.)", — сказал он РИА Новости, уточнив, что в данный момент находится в соседней республике, где занимается гуманитарной работой.
Ранее в СМИ появилась информация, что певица Yaxana, настоящее имя которой — Оксана Яковлева, и еще несколько людей из-за съемок клипа устроили пробку на МКАД. Перовский суд Москвы оштрафовал Яковлеву на 20 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в суде.
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