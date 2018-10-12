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К конкурсу «Лидеры России» присоединились 20 компаний
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К конкурсу «Лидеры России» присоединились 20 компаний-партнеров 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Instagram
Одним из главных нововведений в конкурсе "Лидеры России" 2018-2019 года стало присоединение в качестве партнеров крупнейших отечественных корпораций, которые заинтересованы в совместном решении главных задач проекта — выявлении, профессиональном развитии и продвижении перспективных управленцев — и готовы предложить для этого свои ресурсы.
Руководитель конкурса, генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей", проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров отметил, что компании-партнеры заинтересованы в поиске перспективных руководителей: "Наши партнеры готовы предложить свои ресурсы для выявления и развития управленческих талантов, в том числе организовать стажировки для участников конкурса, предоставить доступ к своим образовательным программам, дать возможность обучения в корпоративных университетах.
Некоторые из компаний рассматривают участников и финалистов конкурса в качестве потенциальных кандидатов для работы в Москве и регионах. В результате положительный эффект от конкурса получат как участники, так и сами компании-партнеры".
Партнеры сформируют пул вакансий и предложат победителям и финалистам конкурса как назначения на должности, так и стажировки под началом руководителей верхнего звена. В числе других предложений для участников — образовательные программы на корпоративных площадках, включая онлайн-форматы.
К очному этапу конкурса партнеры предоставят реальные управленческие задачи из своей практики — решение этих кейсов участниками усилит развивающую составляющую оценочных процедур.
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