К конкурсу «Лидеры России» присоединились 20 компаний-партнеров

Одним из главных нововведений в конкурсе "Лидеры России" 2018-2019 года стало присоединение в качестве партнеров крупнейших отечественных корпораций, которые заинтересованы в совместном решении главных задач проекта — выявлении, профессиональном развитии и продвижении перспективных управленцев — и готовы предложить для этого свои ресурсы.

Руководитель конкурса, генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей", проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров отметил, что компании-партнеры заинтересованы в поиске перспективных руководителей: "Наши партнеры готовы предложить свои ресурсы для выявления и развития управленческих талантов, в том числе организовать стажировки для участников конкурса, предоставить доступ к своим образовательным программам, дать возможность обучения в корпоративных университетах.

Некоторые из компаний рассматривают участников и финалистов конкурса в качестве потенциальных кандидатов для работы в Москве и регионах. В результате положительный эффект от конкурса получат как участники, так и сами компании-партнеры".

Партнеры сформируют пул вакансий и предложат победителям и финалистам конкурса как назначения на должности, так и стажировки под началом руководителей верхнего звена. В числе других предложений для участников — образовательные программы на корпоративных площадках, включая онлайн-форматы.

К очному этапу конкурса партнеры предоставят реальные управленческие задачи из своей практики — решение этих кейсов участниками усилит развивающую составляющую оценочных процедур.