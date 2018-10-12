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Головокружительный прыжок через кольцо
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Парашютисты прыгают сквозь кольцо из других летящих
Рамблер
43 минуты назад
Комментарии
Парашютисты формировали огромный круг в небе, создавая цель для своих напарников, которые ныряли сквозь него. Захватывающий трюк был снят в Хьюстоне штата Техас.
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