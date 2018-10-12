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Названы лучшие места для путешественников-социопатов
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Названы лучшие места для путешественников-социопатов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Эксперт по путешествиям Лиззи Пук составила список лучших мест, куда может съездить турист-социопат. Рейтинг, опубликованный изданием Independent, сформирован в связи с растущей популярностью поездок в одиночку.
На первое место Пук отметила круиз в Антарктику, где можно увидеть гигантских морских котиков, папуасских пингвинов и айсберги. Также эксперт посоветовала походы в Катманду. По ее мнению, базовый лагерь Джомолунгмы идеально подойдет путешественникам-одиночкам.
Помимо этого, эксперт рекомендовала пройти курс для сафари-гидов в национальном парке Крюгера в ЮАР. «Участники могут любоваться львами, леопардами и носорогами, учиться отслеживать животных, разжигать огонь и разбивать временные лагеря, чтобы спать под звездами», — пояснила она.
Пук отметила, что любителям поездок в одиночку подойдет каньонинг (преодоление каньонов без помощи плавательных средств вроде лодок, плотов, байдарок) в Сербии, походы по пустыням в Иордании, сафари к горным гориллам в Уганде, путешествие по Северной Америке и походы в Тасмании (Австралия).
В июле эксперты составили рейтинг самых популярных и красивых нудистских пляжей, проанализировав отзывы туристов на сайте для путешественников TripAdvisor. Согласно оценкам пользователей, лидирующее место занял пляж Патара в Турецкой Ривьере. На нем можно не только загорать и купаться без бикини, но и посетить пенную вечеринку для нудистов.
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