Осужденный за пацифизм россиянин пожаловался в ЕСПЧ

В частности, Суворов заявил о нарушении статьи 9 (свобода мысли, совести и религии) и статьи 6 (право на справедливый суд) Конвенции о защите прав человека.

Ранее молодому человеку не удалось добиться отмены приговора за уклонение от военной службы (часть 1 статьи 328 УК) в Краснодарском краевом суде.

По данным издания, военкомат сперва предоставил Суворову право на альтернативную гражданскую службу, а затем аннулировал его и направил несколько повесток, которые призывник проигнорировал.

Рассматривавший дело уклониста судья Юрий Ермаков в ходе заседаний осыпал молодого человека и его защитника гневными репликами, а также дал личную оценку как таковому праву отказа от службы.

«Может вам это, свиту какую-нибудь прислать, чтобы Ваше высочество в армии служило? Или что? Не сильно много Вы на себя берете? Не сильно много хотите?», — говорится в опубликованной позднее стенограмме.

Еще Ермаков счел нужным обосновать необходимость всеобщей воинской повинности.

«У нас армия достаточно мощная сегодня, чтобы раком поставить весь мир», — отметил служитель фемиды. — «Если вы не умеете себя защитить, значит, знайте, что завтра будете дерьмо выгребать за американцами, за НАТО , за Китаем».

Судья добавил, что перед захватчиками молодой человек уже не сможет качать права, как в военкомате.