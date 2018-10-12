В Абхазском университете открестились от Хахалевой

В Абхазском госуниверситете заявили, что судья Хахалева у них не училась

Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева , оказавшаяся недавно в центре скандала по поводу подлинности ее диплома, не училась в Абхазском государственном университете, сообщил РИА Новости ректор учебного заведения Алико Гварамия.

Хахалева оказалась в центре скандала, когда в интернете появилось видео с шикарной свадьбы ее дочери, на которую были приглашены известные эстрадные исполнители. После этого появились публикации об использовании судьей поддельного диплома, которые стали поводом для доследственной проверки. По некоторым данным, Хахалева якобы училась в Абхазском госуниверситете, а потом перевелась в Сухумский филиал ТГУ, который окончила в 1991 году.

"Она не училась у нас. МВД раньше к нам обращалось, (МВД) по Краснодарскому краю и МВД России, мы через архивы и так далее все поднимали. Почему-то найти какие-либо следы не можем", — заявил Гварамия.

Сама Хахалева заявляла в СМИ, что организацию свадьбы полностью взял на себя отец дочери, который является крупным предпринимателем. Грузинский бизнесмен Роберт Хахалев рассказывал, что свадьба дочери обошлась в сумму до 5 миллионов рублей, а Павлиашвили и Меладзе являются его друзьями и были приглашены как гости.