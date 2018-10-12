РПЦ пообещала жесткий ответ Константинополю

РПЦ пообещала жесткий ответ на действия Константинополя

Священный Синод Русской православной церкви даст жесткий и решительный ответ на действия Константинополя в отношении Украины , заявил протоиерей Игорь Якимчук, секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

Протоиерей Московского патриархата сообщил, что в понедельник в Минске состоится заседание Священного Синода РПЦ, который даст надлежащую оценку действиям Константинополя, передает ТАСС

«Ответ будет самым решительным и жестким, он будет адекватен той ситуации, которая сложилась», — сказал представитель РПЦ в эфире телеканала «Россия-24».

Священник указал, что решение Константинопольского патриархата канонически ничтожно, так как привилегий пересматривать решения церковных судов в других Православных церквах Константинопольский патриархат не имеет.

Протоиерей подчеркнул, что действия Константинопольского патриархата ведут «по пути раскола со всеми печальными последствиями для единства мирового православия».

Накануне Синод Константинополя объявил о снятии анафемы с глав двух неканонических церквей на Украине. В РПЦЗ решение Константинополя о снятии анафемы с раскольников признали неправомерным.

РПЦ заявила о пересечении Константинополем «красной черты» и предрекла начало «чего-то страшного» на Украине.