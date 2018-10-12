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РПЦ пообещала жесткий ответ Константинополю
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РПЦ пообещала жесткий ответ на действия Константинополя 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Священный Синод Русской православной церкви даст жесткий и решительный ответ на действия Константинополя в отношении Украины, заявил протоиерей Игорь Якимчук, секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата.
Протоиерей Московского патриархата сообщил, что в понедельник в Минске состоится заседание Священного Синода РПЦ, который даст надлежащую оценку действиям Константинополя, передает ТАСС.
«Ответ будет самым решительным и жестким, он будет адекватен той ситуации, которая сложилась», — сказал представитель РПЦ в эфире телеканала «Россия-24».
Священник указал, что решение Константинопольского патриархата канонически ничтожно, так как привилегий пересматривать решения церковных судов в других Православных церквах Константинопольский патриархат не имеет.
Протоиерей подчеркнул, что действия Константинопольского патриархата ведут «по пути раскола со всеми печальными последствиями для единства мирового православия».
Накануне Синод Константинополя объявил о снятии анафемы с глав двух неканонических церквей на Украине. В РПЦЗ решение Константинополя о снятии анафемы с раскольников признали неправомерным.
РПЦ заявила о пересечении Константинополем «красной черты» и предрекла начало «чего-то страшного» на Украине.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о попытке Константинополя признать украинских раскольников по «бандеровской» схеме.
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