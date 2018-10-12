Полицейские приняли роды у жены дальнобойщика

Дорожные полицейские в Таиланде приняли роды у жены дальнобойщика

Полицейские, контролирующие движение на платной окружной автомагистрали Бангкока , в ночь на пятницу приняли роды у жены водителя-дальнобойщика, сообщает Третий национальный телеканал Таиланда

Женщина находилась в кабине грузовика вместе с мужем во время очередного рейса, когда около часа ночи (21.00 мск четверга) у нее начались предродовые схватки. Муж довел грузовик до пункта сбора платежей за проезд по платной дороге и остановился у находящегося там административного здания, чтобы обратиться за помощью. Среди дежуривших в здании полицейских оказались несколько человек, прошедших обучение оказанию помощи при родах, которые и приняли роды у женщины, отмечает телеканал.

Роды прошли без осложнений. Мать и новорожденный сын были доставлены полицейскими в больницу, а отец после этого продолжил рейс, говорится в сообщении.