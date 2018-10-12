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Выпивающий 25 банок пива в день мужчина поразил зрителей
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Выпивающий 25 банок пива в день мужчина поразил телезрителей 

Lenta.ru 1 час назад
Зрители британского ток-шоу Джереми Кайла (Jeremy Kyle) пришли в ужас, узнав подробности об алкоголизме брата одной из участниц. Об этом сообщает The Sun.
В студию пришла британка, которая заявила, что злится на девушку своего брата Даррена — Хелен. По ее словам, возлюбленная Даррена нарочно спаивает мужчину-алкоголика.
Родственник британки активно боролся с алкогольной зависимостью и не пил ни капли в течение трех лет. Однако после похорон его отца Хелен заставила мужчину выпить на поминках. С тех пор Даррен продолжает употреблять алкоголь каждый день. Это привело к заболеванию печени, поэтому его не принимают в реабилитационный центр.
Когда сестра Даррена спросила у его девушки, сколько мужчина выпивает сейчас, зрители в студии пришли в ужас. По словам Хелен, ее возлюбленный ежедневно употребляет по 25 банок пива.
Телеведущий заявил, что такая доза алкоголя может запросто убить человека. Некоторые пользователи сети и вовсе усомнились в словах Хелен.
«Как, черт возьми, кто-то может выпить 25 банок пива за день?» — написали в комментариях.
Ранее зрителей телешоу Джереми Кайла поразил другой гость по имени Микки, который согласился променять своих детей на кокаин.
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