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Запущен самый длительный беспосадочный авиарейс
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Запущен самый длительный беспосадочный авиарейс в мире 

Российская Газета + ещё 4 51 минуту назад
Фото: Reuters
Авиакомпания "Сингапурские авиалинии" с начала зимнего расписания запустила самый длительный беспосадочный авиарейс в мире из Сингапура в Нью-Йорк из международный аэропорт Либерти. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.
Рейс будет совершаться на новом типе судна Airbus A350-900ULR. Он позволяет обеспечить ультра-дальний полет. В нем 67 мест бизнес-класса и 94 места премиум-класса. В салоне высокие потолки, большие окна. Длительность полета составит 18 часов 45 минут. За это время самолет покрывает расстояние в 16 700 километров.
Полеты стартовали с 11 октября 2018 года. Неделю они будут совершаться три раза в неделю (вылет из Сингапура в понедельник, четверг и субботу). Ежедневные полеты начнутся с 18 октября после того, как в эксплуатацию поступит еще один самолет A350-900ULR. Билеты уже поступили в продажу.
Планируются еще прямые рейсы "Сингапур — Лос-Анджелес" на этом же типе самолетов A350-900ULR. О начале полетов обещают объявить позднее.
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