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В Крыму рассказали о реставрации Ласточкина гнезда
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В Крыму рассказали о реставрации Ласточкина гнезда 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Крыму рассказали о реставрации дворца Ласточкино гнездо.
Об этом сообщает Пятый канал.
«Специалистами из Санкт-Петербурга, я считаю, были произведены беспрецедентные работы. Сюда, на вот это узкое место, на Аврорину скалу подвезена установка буровая, которая производила буровые работы. Цель — узнать какова структура скалы», — заявил замдиректора ГБУ «Ласточкино гнездо» Александр Левин.
Со своей стороны, руководитель проекта реставрации Татьяна Щеголяева отметила, что предусмотрен комплекс работ. В частности, будут воссозданы элементы по исторической иконографии.
Ранее сообщалось, что одобрен проект реставрации Ласточкина гнезда.
Также «Новый Севастополь» сообщал, что в «Херсонесе Таврическом» отреставрировали уникальный образец античной фортификации.
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