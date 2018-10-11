В Крыму рассказали о реставрации Ласточкина гнезда

Крыму рассказали о реставрации дворца Ласточкино гнездо.

Об этом сообщает Пятый канал.

«Специалистами из Санкт-Петербурга, я считаю, были произведены беспрецедентные работы. Сюда, на вот это узкое место, на Аврорину скалу подвезена установка буровая, которая производила буровые работы. Цель — узнать какова структура скалы», — заявил замдиректора ГБУ «Ласточкино гнездо» Александр Левин.

Со своей стороны, руководитель проекта реставрации Татьяна Щеголяева отметила, что предусмотрен комплекс работ. В частности, будут воссозданы элементы по исторической иконографии.

Ранее сообщалось, что одобрен проект реставрации Ласточкина гнезда.

Также «Новый Севастополь» сообщал, что в «Херсонесе Таврическом» отреставрировали уникальный образец античной фортификации.