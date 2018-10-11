Ещё
РПЦ: Константинополь грубо искажает церковную историю
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Константинополь грубо искажает церковную историю, заявили в РПЦ 

РИА Новости + ещё 29 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков назвал "грубым искажением церковной истории" решение Синода Константинопольского патриархата отменить собственное решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата.
"Это просто грубое и совершенно неправомочное искажение церковной истории, реальность которой совершенно иная", — сказал Волков в эфире телеканала "Спас".
По его словам, иерархи Константинопольского патриархата основываются "не на фактах, не на исторических источниках, а только лишь на очень странных и совершенно неадекватных измышлениях людей, которые, в принципе, и раньше-то никогда церковной историей в отношении Украины не занимались".
"Нашей Церковью предприняты значительные усилия для того, чтобы в последние месяцы опубликовать весьма исчерпывающий набор документов, который говорит о реальной исторической картине, связанной с существованием Киевской митрополии, о том, как все было связано с предоставлением ей самостоятельности и как эта Киевская митрополия затем стала Русской православной церковью", — сказал Волков.
В Решении Синода Константинопольского патриархата, в частности, говорится, что нужно "аннулировать обязательство в Синодальном письме 1686 года, выданном в связи с обстоятельствами того времени, которое путем икономии (смягчения канонов — ред.) давало право Московскому патриарху назначать митрополита Киевского".
Синод Константинопольского патриархата ранее заявил, что приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. Он также принял решение о снятии анафемы с глав двух неканонических церковных структур на Украине — самопровозглашенного "патриарха Киевского" Филарета Денисенко, преданного анафеме Русской православной церковью в 1997 году, и Макария Малетича (Украинская автокефальная православная церковь). Константинополь также заявил о своих правах на Украину и аннулировал обязательство исторического письма 1686 года, которое давало право Московскому патриарху назначать митрополита Киевского.
В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.
Последние новости
Россия отомстила прибалтам: их главный товар уже ничего не стоит За секунды выдергивает кабину с экипажем: как спасают космонавтов Последняя надежда: россиян умоляют спасти доллар
Комментарии6
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ведущий НТВ не выдержал оскорблений и выгнал гостя337
Красавицу-модель хладнокровно застрелили за рулем14
Ошибка разведчика: полковник СВР умер в своей квартире11
Путин озвучил Эстонии условие для мира412
Коллеги придумали Андреевой обидное прозвище100
Видео
02:21
Старт «Союза» с новым экипажем закончился аварией
Наука и техника Происшествия
01:23
Стала известна судьба экипажа упавшего «Союза»
Наука и техника Происшествия
03:36
Крушение «Союза» вылилось в уголовное дело
Криминал Войска
00:47
«Не трогайте маму»: ведущий НТВ выгнал гостя из студии
Общество Статьи
00:25
Миллиардер из Нью-Йорка: Трампу нашли врага
В мире Статьи
05:36
Такая ПАСЕ нам не нужна: Совет Европы грозит России
Политика Статьи
00:46
«Богатые русские дети» выкинули пачку денег в толпу
Общество
01:49
Порошенко пошел по стопам Гитлера
В мире Украина
01:46
Украинская церковь получила новый статус
В мире Другое
00:49
Состояние экипажа «Союза» оказалось «не вполне хорошим»
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение