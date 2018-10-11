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День рождения Бабы Яги отпразднуют в «Сочи Парке»
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День рождения Бабы Яги отпразднуют в «Сочи Парке» 

ТАСС 2 часа назад
Фото: пресс-служба "Сочи Парка"
Большой тематический праздник — день рождения Бабы Яги-4 — отпразднуют в "Сочи Парке". Ежегодный фестиваль продлится неделю — с 26 октября по 4 ноября, на нем бесплатно смогут побывать все посетители, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе парка.
Днем для детей и взрослых организаторы подготовили встречи со сказочными персонажами, мастер-классы по вырезанию светильника из настоящей тыквы, кукольные представления и шоу мыльных пузырей.
Вечером — три "лабиринта страха" и мистическое шоу "Факультет мертвых душ". По сюжету спектакля, гости парка попадут на открытый урок тайного факультета мертвых душ, деканом которого станет Николай Гоголь.
"Это многожанровая постановка, в которой сочетается современная хореография и классический балет, акробатика и воздушная гимнастика, магическое шоу и оптическая иллюзия", — уточнили в пресс-службе парка. А одна из территорий парка превратится фотозону — заброшенное кладбище, которое будет доступно посетителям только вечером.
"Сочи парк" — первый в России тематический развлекательный парк, идея которого основана на культурном и историческом богатстве России. На площади 28 га расположены 20 современных аттракционов, отель-замок, детский развлекательный комплекс "Страна Медведия", колесо обозрения, дельфинарий, зоопарк и другие объекты.
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