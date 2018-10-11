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Ведущий выгнал гостя из студии из-за оскорбления
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Норкин выгнал гостя из студии, не снеся личного оскорбления 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов сообщил, что ведущий программы «Место встречи» на НТВ Андрей Норкин в прямом эфире выгнал из студии журналиста Александра Никонова.
«Сейчас Андрей Норкин выгнал из студии Александра Никонова. По ходу истории Андрей вспоминал, как его отец и мать познакомились в добровольной народной дружине. «И мать вашу туда насильно загнали», — отреагировал Никонов. Прозвучало это, мягко говоря, некорректно», — написал Мамонтов в своем Facebook.
По его словам, Норкин ответил Никонову обещанием не сносить оскорбления. Ведущий пригрозил жестко разобраться с журналистом, если тот «не прекратит ерничать».
«Извинений от Никонова не прозвучало — и он был выставлен из студии», — отметил Мамонтов.
Он также добавил, что в программе разбирали скандалы вокруг боя Нурмагомедова и Макгрегора, драки с участием Кокорина и Мамаева, а также поступок чеченского подростка, бросившего банку в пассажира автобуса.
В сентябре во время прямого эфира ведущий НТВ выгнал из студии украинского эксперта, заявив, что не может его побить из-за возраста.
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