Ведущий выгнал гостя из студии из-за оскорбления

Норкин выгнал гостя из студии, не снеся личного оскорбления

«Сейчас Андрей Норкин выгнал из студии Александра Никонова. По ходу истории Андрей вспоминал, как его отец и мать познакомились в добровольной народной дружине. «И мать вашу туда насильно загнали», — отреагировал Никонов. Прозвучало это, мягко говоря, некорректно», — написал Мамонтов в своем Facebook.

По его словам, Норкин ответил Никонову обещанием не сносить оскорбления. Ведущий пригрозил жестко разобраться с журналистом, если тот «не прекратит ерничать».

«Извинений от Никонова не прозвучало — и он был выставлен из студии», — отметил Мамонтов.

Он также добавил, что в программе разбирали скандалы вокруг боя Нурмагомедова и Макгрегора, драки с участием Кокорина и Мамаева, а также поступок чеченского подростка, бросившего банку в пассажира автобуса.

В сентябре во время прямого эфира ведущий НТВ выгнал из студии украинского эксперта, заявив, что не может его побить из-за возраста.