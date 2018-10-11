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Россияне выбрали работу для жен политиков
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Россияне выбрали работу для жен политиков 

Рамблер 1 час назад
Фото: кадр из сериала "Карточный домик"
Большинство россиян (63 процента), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что жены политиков должны работать по профессиям, полученным ими в молодости.
Респондентам задали такой вопрос: «Какое занятие вы считаете самым подходящим для жены политика?». По мнению 19 процентов опрошенных, супругам госслужащих стоит заниматься домашним хозяйством и воспитанием детей.
По мнению 17 процентов участников опроса, подходящее занятие для жен политиков — это благотворительность.
Один процент респондентов выбрал творчество (профессии певицы, актрисы, балерины).
Вариант «жена политика тоже должна быть политиком» выбрали только десять респондентов (0%).
Всего в опросе приняли участие 2043 человека.
Ранее известность в Сети приобрела Оксана Яковлева, жена муниципального депутата поселения Щелково Алексея Яковлева. Она опубликовала в Instagram отрывок из своего клипа. На видео она танцует на одной из полос МКАД вместе с двумя девушками, а по соседним полосам едут машины. Певица призналась, что танцевать на дороге было страшно, а ее оператора чуть не сбили.
В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) попросили полицию дать оценку действиям певицы. По данным ЦОДД, из-за несогласованных съемок на дороге задержались несколько автомобилей скорой помощи.
Адвокат Яковлевой заявил, что ее пытаются задержать полицейские.
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