Россияне выбрали работу для жен политиков

Большинство россиян (63 процента), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что жены политиков должны работать по профессиям, полученным ими в молодости.

Респондентам задали такой вопрос: «Какое занятие вы считаете самым подходящим для жены политика?». По мнению 19 процентов опрошенных, супругам госслужащих стоит заниматься домашним хозяйством и воспитанием детей.

По мнению 17 процентов участников опроса, подходящее занятие для жен политиков — это благотворительность.

Один процент респондентов выбрал творчество (профессии певицы, актрисы, балерины).

Вариант «жена политика тоже должна быть политиком» выбрали только десять респондентов (0%).

Всего в опросе приняли участие 2043 человека.

Ранее известность в Сети приобрела Оксана Яковлева , жена муниципального депутата поселения Щелково Алексея Яковлева . Она опубликовала в Instagram отрывок из своего клипа. На видео она танцует на одной из полос МКАД вместе с двумя девушками, а по соседним полосам едут машины. Певица призналась, что танцевать на дороге было страшно, а ее оператора чуть не сбили.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) попросили полицию дать оценку действиям певицы. По данным ЦОДД, из-за несогласованных съемок на дороге задержались несколько автомобилей скорой помощи.

Адвокат Яковлевой заявил, что ее пытаются задержать полицейские.