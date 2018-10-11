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Умер народный художник РСФСР Левитин
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Умер народный художник РСФСР Анатолий Левитин 

RT на русском + ещё 12 59 минут назад
Фото: ©rah.ru
Умер народный художник РСФСР, вице-президент Российской академии художеств, академик, профессор, ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Павлович Левитин. Он скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает пресс-служба РАХ.
Отмечается, что Левитин создал более 800 произведений в разных жанрах.
Его работы находятся более чем в 30 музеях России и других стран, в том числе в Государственной Третьяковской Галерее, Государственном Русском музее, Красноярском художественном музее им. В. И. Сурикова.
Левитин был награждён Орденом Великой Отечественной войны II степени, Орденом Дружбы, Орденом Почёта, Орденом «За служение искусству» Российской академии художеств, медалями: «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне», «40 лет победы в Великой Отечественной войне», серебряной и золотой медалями РАХ.
С 2009 года по 2017 год он возглавлял региональное отделение РАХ «Урал, Сибирь и Дальний Восток» в Красноярске.
Ранее сообщалось о смерти народного художника России Мюда Мечева.
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