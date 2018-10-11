В российский прокат выходит фильм-фаворит на получение «Оскара»

В российский прокат сегодня выходит фильм «Человек на Луне». Сюжет новой картины с Клер Фой и Райаном Гослингом строится вокруг судьбы Нила Армстронга . Действие картины охватывает период с 1961 по 1969 год и раскрывает малоизвестные страницы биографии великого астронавта.

Аналитики компании bwin Россия уверены, что «Человек на Луне» имеет хорошие шансы получить главную статуэтку года (премия «Оскар» пройдет в Лос-Анджелесе в воскресенье, 24 февраля). Коэффициент на победу в номинации «Лучший фильм» составляет 4.50, при этом у ближайшего конкурента «Звезда родилась» шансы немногим выше, — коэффициент на победу последней составляет 4.00. Среди претендентов на победу в линии у букмекера также присутствуют «Рома» и «Зеленая книга» (коэффициент на победу каждого из фильмов составляет 7.00) и другие новинки проката. Линия доступна по ссылке

Ближе к дате проведения премии букмекер предложит клиентам и другие варианты пари, среди которых будут специальные ставки и дополнительные номинации.

«При подготовке линии обрабатывается огромный массив данных. Для формирования коэффициентов принимаются во внимание мнения критиков, учитываются оценки зрительск­ой аудитории и другие дополнительные факторы. По мере обновления информации мы будем рады расширить нашу линию», — прокомментировали в компании.

* «Первый человек» — название фильма в линии у букмекера bwin Россия

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