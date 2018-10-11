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«Богатые русские дети» выкинули пачку денег в толпу
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«Богатые русские дети» выкинули пачку денег в толпу и сняли это на видео 

Lenta.ru + ещё 13 5 часов назад
В центре Петербурга в районе Гостиного двора из окна машины выбросили пачку тысячерублевых банкнот, которые тут же побежали собирать прохожие. Видеозапись с места событий есть в распоряжении «Ленты.ру».
По словам очевидцев, деньги были настоящими. Реальная сумма выброшенных банкнот не известна.
Вскоре в Instagram-аккаунте richrussiankids появился ролик, снятый из салона этого автомобиля. В нем молодой человек в черной маске размышляет о том, что деньги — это просто бумажки, после чего показывает пачку купюр в тысячу рублей. «В меня в руках 50 тысяч рублей. Это средняя зарплата в городе Санкт-Петербург. И вы действительно горбатитесь ради этого?» — говорит он и по одной начинает бросать банкноты из окна. На улице слышны восторженные крики людей.
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