Коллекцию Ростроповича продадут на Sotheby's

Коллекция Ростроповича и Вишневской будет выставлена на Sotheby's за 3,5 млн фунтов

Коллекция из более чем 300 предметов искусства, книг и музыкальных инструментов, принадлежавших виолончелисту Мстиславу Ростроповичу и его жене оперной певице Галине Вишневской , будет выставлена на торги на лондонском аукционе Sotheby’s с начальной общей оценочной стоимостью в 3,5 миллиона фунтов стерлингов, сообщил аукционный дом.

"Sotheby's 28 ноября выставит на продажу частную коллекцию Ростроповича и Вишневской. На торги будут выставлены более 300 лотов, включая мебель, личные ювелирные украшения, предметы искусства, книги и даже музыкальные инструменты, на которых играл маэстро… Аукцион с общей оценочной стоимостью лотов более 3,5 миллиона фунтов стерлингов станет беспрецедентной возможностью взглянуть на личную жизнь и любовь двух видных музыкантов", — говорится в полученном РИА Новости сообщении Sotheby’s.

Мстислав Ростропович — универсальный гений, в равной степени блестящий виолончелист, дирижер, организатор концертов и фестивалей, коллекционер, благотворитель и общественный деятель. По сути история музыки для виолончели ХХ века была написана Ростроповичем — именно для него крупнейшие композиторы создавали виолончельные произведения, ставшие шедеврами. За свою жизнь Ростропович сыграл 130 премьер произведений для виолончели, 102 из них были посвящены ему.

"На торги выставлены предметы, которые принадлежали лично им (Ростроповичу и Вишневской), с которыми они жили и с которыми у нас связаны воспоминания детства. Мы дорожим этими предметами… но мы будем счастливы, как были бы счастливы они (Ростропович и Вишневская) дать другим людям возможность познакомиться с тем, о чем заботились наши отец и мать", — приводит аукционный дом заявление дочерей музыканта Елены и Ольги Ростропович.

В 2007 году российский предприниматель Алишер Усманов выкупил с аукциона Sotheby’s продававшуюся тогда часть коллекции предметов искусства и инструментов Ростроповича и Вишневской, передав ее российскому государству.