В России появится рейтинг школ

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Васильева: в 2019 году появится национальный рейтинг российских школ 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Национальный рейтинг российских школ будет создан в 2019 году, сообщила в четверг министр просвещения России Ольга Васильева во время открытия выставки "Школа — территория возможностей" в Москве.
"Рейтинг [российских школ] будет запущен в 2019 году", — сказала Васильева.
Ранее министр просвещения на встрече с призерами конкурса "Учитель года — 2018" сообщила о создании национального рейтинга школ. Он будет создан на основе национального рейтинга российских университетов.
Первый национальный рейтинг университетов — Московский международный рейтинг вузов — оценивает три ключевые миссии университета, среди которых образование, наука и взаимодействие с обществом. В работе над ним использовались открытые данные официальных сайтов университетов, а также информация из независимых международных источников.
Инициатива создания рейтинга поддержана ведущими университетами России, Китая, Индии, Ирана, Турции, Японии. В экспертный совет рейтинга входят более 20 экспертов из 11 стран.
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