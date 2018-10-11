Разжалобивший россиян многодетный отец бросил дочь

Ветеран Чеченской войны и многодетный отец, жаловавшийся на жизнь в эфире шоу Первого канала, оказался злостным неплательщиком алиментов. Об этом сообщает «Ура.ру».

В конце августа героями программы «Мужское/Женское» стали Андрей Марина Малаховы , воспитывающие в Новороссийске семерых детей. Супруги жаловались, что из-за отсутствия постоянной регистрации в южном городе, куда ради смены климата переехали из Кургана, вынуждены жить в аварийном бараке.

По словам бывшей жены Малахова Татьяны, в одиночку воспитывающей их общую дочь, мужчина уже семь лет не платит ей алименты, задолжав с тех пор около 200 тысяч рублей.

«Я понимаю, что там куча детей, но они прекрасно знали, что есть еще Ангелина», — заявила она.

В свою очередь, общественный деятель Иван Камшилов рассказал изданию, что пожаловался в Федеральную службу судебных приставов на сотрудницу ведомства, которая годами не может добиться выплаты Малаховым долга.