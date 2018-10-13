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Красовский снимет черную комедию о блокаде Ленинграда
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Режиссер Красовский решил снять черную комедию о блокаде Ленинграда 

РИА Новости + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Режиссер Алексей Красовский, известный по фильму "Коллектор", решил снять черную комедию "Праздник" о блокадном Ленинграде, сбор средств на картину был объявлен на краудфандинговой платформе Planeta.ru.
В описании сюжета говорится о том, что 31 декабря в блокадном Ленинграде в доме Воскресенских, живущих "на особом положении", собираются "шесть человек и курица, которую некому приготовить", поскольку кухарку и них "забрали из-за тяжелых времен".
Ситуацию усугубляет тот факт, что младший сын Воскресенских привел голодную девушку, а старшая дочь — незнакомого мужчину, за которого собирается замуж.
"До Нового года остались считанные минуты, а количество проблем растет снежным комом", — говорится в описании.
Сам Красовский, комментируя свой проект, называет его "местами черной, но чаще светлой и новогодней комедией". При этом он пояснил, что решился на краудфандинг после отказа со стороны "больших студий", поскольку продюсеры не захотели рисковать из-за сочетания темы блокада и "сатиры".
По словам режиссера, съемки планируется начать осенью и завершить зимой.
В фильме, как следует из описания проекта, согласились сняться Ян Цапник, известный по роли в фильме "Гоголь. Вий", а также сын Олега Табакова Павел Табаков и заслуженная артистка России Алена Бабенко.
К настоящему времени сбор средств завершен, при этом из планируемой суммы в 1,5 миллиона рублей удалось привлечь лишь 127 тысяч.
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