Красовский снимет черную комедию о блокаде Ленинграда

Режиссер Красовский решил снять черную комедию о блокаде Ленинграда

Режиссер Алексей Красовский , известный по фильму "Коллектор", решил снять черную комедию "Праздник" о блокадном Ленинграде , сбор средств на картину был объявлен на краудфандинговой платформе Planeta.ru.

В описании сюжета говорится о том, что 31 декабря в блокадном Ленинграде в доме Воскресенских, живущих "на особом положении", собираются "шесть человек и курица, которую некому приготовить", поскольку кухарку и них "забрали из-за тяжелых времен".

Ситуацию усугубляет тот факт, что младший сын Воскресенских привел голодную девушку, а старшая дочь — незнакомого мужчину, за которого собирается замуж.

"До Нового года остались считанные минуты, а количество проблем растет снежным комом", — говорится в описании.

Сам Красовский, комментируя свой проект, называет его "местами черной, но чаще светлой и новогодней комедией". При этом он пояснил, что решился на краудфандинг после отказа со стороны "больших студий", поскольку продюсеры не захотели рисковать из-за сочетания темы блокада и "сатиры".

По словам режиссера, съемки планируется начать осенью и завершить зимой.

К настоящему времени сбор средств завершен, при этом из планируемой суммы в 1,5 миллиона рублей удалось привлечь лишь 127 тысяч.