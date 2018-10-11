24 тысячи заявок поступило на конкурс «Лидеры России»

На конкурс «Лидеры России» за сутки получено более 24 тыс. заявок

За первые сутки с начала регистрации на конкурс «Лидеры России» получено рекордное количество заявок — более 24 тыс. 308 человек заполнили регистрационную форму на сайте; это больше, чем в прошлом году.

«На конкурс 2017-2018 годов было подано около 200 тыс. заявок. На второй конкурс «Лидеры России» всего за сутки с момента его запуска подано уже более 24 тыс. заявок из разных регионов России и всего мира. Регистрация на конкурс открыта до 24 октября, и мы ожидаем, что заявок будет больше, чем в прошлом году», — отметил руководитель проекта «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Он напомнил, что в этом году даны дополнительные возможности для участия в конкурсе «Лидеры России»: заявки могут подать и иностранные граждане, хорошо владеющие русским языком, а также управленцы до 55 лет.

«Более того, для конкурсантов моложе 35 лет достаточно двухлетнего опыта руководства. Призываю всех смелых, энергичных и целеустремленных людей к участию в конкурсе!» — отметил Комиссаров.

Сейчас среди российских участников по количеству заявок лидирует Центральный федеральный округ (37,4%). Далее следуют Приволжский (14,2%), Северо-Западный (13%), Сибирский (10%), Уральский (9,8%), Южный (8,7%), Дальневосточный (3,7%), Северо-Кавказский (3,14%) округа.

Регистрация на конкурс открыта до 24 октября.

Подать заявку можно на сайте конкурса: https://лидерыроссии.рф

АНО «Россия — страна возможностей» была учреждена указом президента Владимира Путина 22 мая 2018 года для создания условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан и создания эффективных социальных лифтов в стране.

Организация развивает одноименную платформу, реализующую ряд проектов: кроме конкурса управленцев «Лидеры России» это еще студенческая олимпиада «Я — профессионал», Международный конкурс «Мой первый бизнес», Всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», Портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «РДШ — территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», Кубок по менеджменту среди студентов «Управляй!», Акция признательности «Благодарю», чемпионаты профессионального мастерства «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».