«Будешь горько жалеть»: хам разозлил Кадырова

Кадыров приказал опозорившему его чеченцу немедленно прибыть в Грозный

Глава Чечни Рамзан Кадыров резко осудил мужчину, который бросил в метро в молодых людей банку из под напитка со словами «Ахмат — сила» и снял это на камеру. Политик призвал автора скандального видео «первым же рейсом» явиться в Грозный , иначе его «найдут за считанные часы». Также Кадыров добавил, что такое поведение бросает тень на весь чеченский народ.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров жестко отреагировал на поступок неизвестного молодого человека, который в метро кинул банку в сидящего рядом пассажира. Свое сообщение политик опубликовал во «ВКонтакте».

«Меня трудно разозлить и вывести из себя. Но сегодня моему возмущению нет предела.

Прислали ролик, на котором видно, что кто-то со словами «Ахмат-Сила» бросает баночку из-под напитка в молодого человека. Кажется, что действие происходит в метро», — начал Кадыров, отметив, что извиняется перед юношами от лица всего чеченского народа.

На видео можно заметить, как двое молодых людей едут в вагоне метро, а сидящий на противоположной стороне пассажир, лицо которого остается за кадром, кидает в них жестяную банку из-под напитка со словами: «Ахмат — сила! Скажи, брат?». Молодой человек, в которого он попал банкой, заявляет: «Ахмат — сила, это я знаю. Но нормально вести себя можно?», на что получает ответ: «Закрой рот».

«Я глубоко сожалею о случившемся и заверяю вас, что оно получит жесткую и надлежащую оценку.

Заверяю вас, что он не олицетворяет собой чеченский народ, традиции и обычаи. У него нет веры, чести, совести и человеческого достоинства. Если он вам знаком, сообщите его координаты»,

— попросил глава региона.

После вступительной речи Кадыров обратился к молодому человеку, который кинул банку из под напитка.

«Теперь я обращаюсь к тому, кто своим бессовестным поведением бросил тень на весь наш народ!

Предлагаю тебе немедленно, сию же минуту отозваться и первым же рейсом, где бы ни находился прибыть в Грозный и с родными явиться ко мне! Иначе тебя за считанные часы найдут!

Твои действия не имеют никакого отношения к Клубу «Ахмат», к тысячам молодых людей, которые своим примерным поведением в обществе, отличной учебой, достижениями в спорте получили моральное право говорить «Ахмат-Сила», — отметил Кадыров, добавив, что молодой человек на видео «бросил тень на всеми любимый призыв».

«У тебя же нет никаких заслуг ни в спорте, ни в жизни, чтобы иметь право произносить эти слова.

Тебя нельзя отпускать из дома, позволять появляться в обществе. Твое место на ферме или лесоповале»,

— пишет Кадыров.

После этого глава Чеченской Республики сделал акцент на том, что у бросившего банку парня есть немного времени, чтобы откликнуться.

«Если бы ты родился и вырос в семье, где свято чтут честь, совесть, долг, веру, уважение к людям, ты бы этого никогда не сделал.

Итак, у тебя есть всего несколько часов, чтобы отозваться! Иначе будешь горько жалеть!

Сотни тысячи чеченских юношей и девушек учатся, живут, работают во всех регионах России и за рубежом. Мы с гордостью говорим, что они достойные сыновья нашего народа! А такие хамы, как ты, не имеют морального права называться чеченцами. Но и тебя воспитаем! В этом я убежден!» — заключил Кадыров.

Название «Ахмат» в Чеченской Республике в спортивной сфере принадлежит футбольному и бойцовскому клубам. Футбольная команда ранее носила название «Терек», однако была переименована в 2017 году и названа в честь президента Чечни Ахмата Кадырова , отца нынешнего главы региона.

Ранее Кадыров прокомментировал итоги боя за титул чемпиона UFC в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором

«UFC. Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор! Этого поединка ждали во всем мире. Мы верили в непобедимого Хабиба. Конор же думал, что бой станет для него легкой прогулкой с победным финалом. Момент истины наступил в октагоне. Хабиб с первых же секунд привел зарвавшегося соперника в чувство», — написал глава Чечни в своем телеграме.

Политик назвал Хабиба «гениальным художником», отметив, что Макгрегор понял, с каким человеком связался. По его словам, Нурмагомедов превратил лицо противника в картину, которая написана масляными красками. Он также отметил прекрасный финал поединка, где Хабиб применил удушающий прием.

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