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Богатые дети оказались успешнее умных
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Ученые: богатые дети чаще добиваются успеха, чем умные 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Depositphotos
Получить образование помогает не талант, а деньги, выяснили исследователи из Нью-Йоркского университета — студенты из богатых семей заканчивают обучение чаще, чем из бедных, даже если их бедные сверстники более талантливы. Исследование было опубликовано на сайте Национального бюро экономических исследований.
Ученые проанализировали генетические данные более миллиона молодых людей, определив, какие из них обладают генами, связанными с высокой успеваемостью. Затем они выяснили, каковы были успехи каждого из них в колледже и каким доходом обладала его семья. Одаренные студенты поровну присутствовали и в богатых, и в бедных семьях. Однако лишь 24% одаренных студентов из семей с низким достатком смогли закончить колледж. Среди студентов из богатых семей этот показатель составил 63%.
При этом среди наименее талантливых студентов из богатых семей образование получили 27% — всего на 3% больше, чем среди наименее одаренных студентов из семей с низким достатком.
"Если у вас нет ресурсов, даже одаренным детям придется столкнуться с серьезными проблемами. Их потенциал пропадает. Это плохо и для них самих, и для экономики", — подчеркивают авторы исследования.
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