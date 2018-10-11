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Абхазию и Сочи соединит круизное сообщение
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Абхазию и Сочи может соединить круизное сообщение 

РИА Новости + ещё 1 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Вопрос о круизном сообщении между Абхазией и Сочи обсудили в рамках рабочей встречи власти российского курорта и делегаты из соседней республики, которые отметили готовность принимать круизные лайнеры, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
В частности, это касается идеи включить Абхазию в маршрут круизного судна "Князь Владимир". Однако для этого в республике необходимо провести обустройство морского порта, а именно: укрепить дно, увеличить его глубину и создать причал, который бы смог принимать в комфортных условиях путешественников.
Делегаты из Абхазии выразили надежду, что к началу следующей навигации они сумеют закончить реконструкцию и будут готовы к приему лайнера "Князь Владимир". Работу над благоустройством абхазские специалисты готовы начать сразу после того, как вопрос будет вынесен на обсуждение на федеральном уровне в обоих государствах.
Следующую встречу будущие партнеры проведут на территории Абхазии.
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