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Россиян предупредили об опасности при поездке в США
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Россиян предупредили об опасности при поездке в США 

Lenta.ru + ещё 20 2 часа назад
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке инфекционного заболевания в США. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention), в штатах Кентукки и Западная Вирджиния зарегистрирован рост заболеваемости вирусным гепатитом А с августа 2018 года. Как уточняется в сообщении, вспышка инфекции обнаружена среди лиц без определенного места жительства и лиц, употребляющих наркотики.
В связи с этим Роспотребнадзор порекомендовал туристам учитывать эту информацию при планировании поездки и прививаться перед путешествием в США.
Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, в каких близлежащих странах россияне могут получить визу в США быстрее всего. Оказалось, что самый короткий срок ожидания визы в Армении — чуть больше месяца. По данным туроператоров, в Ереване сейчас есть даты для собеседования в октябре.
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