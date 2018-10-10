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Начался прием заявок второго конкурса «Лидеры России»
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Начался прием заявок второго конкурса «Лидеры России» 

Партнерский материал 1 час назад
Фото: РИА Новости
В России стартовал прием заявок на второй конкурс управленцев «Лидеры России».
Правила конкурса по сравнению с прошлым годом претерпели несколько изменений. Во-первых, расширен состав наставников конкурса — 90 вместо прошлогодних 60.
Кроме того, к конкурсу будут допущены участники до 55 лет (в прошлом году ограничение по возрасту было 50 лет) независимо от гражданства.
В ходе церемонии открытия конкурса первый замглавы Администрации президента России Сергей Кириенко рассказал, что из ста прошлогодних победителей конкурса 70 получили назначения на госслужбе и в крупных компаниях: двое участников (Василий Орлов и Дмитрий Артюхов) стали губернаторами, трое — заместителями министра, другие получили назначения в федеральные и региональные органы власти, а также государственные и частные компании. Один из победителей конкурса Лидеры России Дмитрий Волков работает в Минстрое на позиции помощника министра.
Партнёрами второго конкурса станут 20 крупнейших российских компаний, среди которых Газпромнефть, Сбербанк, Россети, Роскосмос, Ростех, Русгидро, Роснефть. Среди наставников «Лидеров России» — глава администрации президента РФ Антон Вайно, вице-премьеры Максим Акимов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Дмитрий Козак, Константин Чуйченко, министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров и другие.
Прием заявок продлится до 27 октября, в ноябре-декабре состоится дистанционный этап, в январе-феврале 2019 года — региональные финалы в восьми федеральных округах.
Финальный этап пройдет в марте 2019 года, победителями конкурса станут не менее 100 человек.
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