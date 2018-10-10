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Вокруг Иркутска создадут крупнейший «зелёный щит» России
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Вокруг Иркутска создадут крупнейший «зелёный щит» России 

Парламентская газета + ещё 1 1 час назад
Фото: PIXABAY.COM
Законодательное собрание Иркутской области приняло решение создать вокруг города Иркутска «зелёный щит» общей площадью 190 тысяч гектаров. Соответствующее постановление было принято на заседании Законодательного собрания Иркутской области после ходатайства регионального отделения Общероссийского народного фронта.
Об этом «Парламентской газете» рассказал координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Иркутской области Сергей Апанович.
«В майском указе президента особое внимание уделяется формированию городской среды и улучшению экологической обстановки в крупных городах. На наш взгляд, в решении этих задач может помочь «зелёный щит». Поэтому мы будем добиваться, чтобы как минимум в каждом региональном центре появился свой лесопарковый зелёный пояс», — сказал он.
Эксперт также отметил, что ранее создание «зелёного щита» в Иркутской области тормозилось рядом обстоятельств, что привело к нарушению федерального законодательства и принятию мер прокурорского реагирования. При этом на рабочих совещаниях в профильном комитете Законодательного собрания представители Правительства неоднократно выражали нежелание приступить к инвентаризации территорий, которые потенциально могли войти в зелёный пояс.
«Прежним созывом регионального парламента решение не было принято, а глава общественной палаты региона отозвал документы. Мы обратились в областную прокуратуру с просьбой проверить правомерность действий заксобрания и общественной палаты. Надзорное ведомство поддержало общественников и приняло меры для устранения нарушений федерального законодательства», — отметил Апанович.
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