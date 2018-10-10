Патриарх Кирилл посетит Молдавию

"Визита патриарха Кирилла ждет весь православный народ Молдовы. Выразил уверенность в том, что митрополия Молдовы навсегда сохранит единство с Русской православной церковью", — написал Додон на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что в ходе поездки патриарх впервые посетит северные и южные районы Молдавии. Предварительная программа визита включает молебен в Соборе рождества христова, посещение Бендер (Приднестровье), Комрата (Гагаузская автономия) и города Бельцы.