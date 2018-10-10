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Патриарх Кирилл посетит Молдавию
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Патриарх Кирилл посетит Молдавию 

ТАСС + ещё 1 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Молдавию с пастырским визитом в период с 25 по 28 октября. Об этом сообщил президент республики Игорь Додон после встречи с митрополитом Молдовы Владимиром в среду.
"Визита патриарха Кирилла ждет весь православный народ Молдовы. Выразил уверенность в том, что митрополия Молдовы навсегда сохранит единство с Русской православной церковью", — написал Додон на своей странице в Facebook.
Он подчеркнул, что в ходе поездки патриарх впервые посетит северные и южные районы Молдавии. Предварительная программа визита включает молебен в Соборе рождества христова, посещение Бендер (Приднестровье), Комрата (Гагаузская автономия) и города Бельцы.
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