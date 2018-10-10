Жители Челябинска выберут имя для аэропорта

Общественная палата Челябинской области запустила процедуру по выбору названия аэропорта Челябинска , так, каждый житель региона с 10 октября может предложить свое название и отправить его в адрес региональной Общественной палаты, сообщила в среду пресс-служба палаты.

"Выбор имени для челябинского аэропорта будет проходить в несколько этапов. Первый стартовал еще на прошлой неделе: свои предложения озвучили члены и эксперты общественной палаты Челябинской области. Второй этап начался сегодня — ОП ждет предложений от жителей региона. Свои идеи с именами выдающихся земляков необходимо присылать на электронную почту op174@inbox.ru с пометкой "Великие имена России", — говорится в сообщении.

Высылать свои названия можно в срок до 15 октября или приносить по адресу в Челябинске — проспект Ленина, 59, 104 офис, добавляется в сообщении.

По данным пресс-службы, после приема писем состоится обсуждение всех предложений и открытое общенародное голосование, а затем будет разработан дизайнерский проект. Биография и заслуги победителя голосования лягут в основу концепции оформления аэропорта: со временем в нем появится экспозиция, посвященная человеку, чьим именем названа воздушная гавань, добавляется в сообщении.