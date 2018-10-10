В сети посмеялись над самыми нелепыми ремонтами в квартирах

Пользователи сети запустили новый флешмоб, во время которого они поделились фотографиями с самыми нелепыми попытками сделать ремонт в доме. Снимки доступны под хэштегом #MyHomeImprovementFail в Twitter.

#MyHomeImprovementFail luckily, doors can be cut pic.twitter.com/CGaiY0dDt0— SueAF (@thx4thesave) 7 октября 2018 г. В числе первых своей работой «похвастался» пользователь под ником @thx4thesave. Ему пришлось вырезать кусок двери в туалете, чтобы она могла открываться внутрь и не задевать унитаз.

#MyHomeImprovementFail

Add a new shower pic.twitter.com/8GzrHM6FVL— Αℓωαуѕ, Αℓ 🇺🇸55555🇵🇭 (@callmebongbong) 7 октября 2018 г. Другой юзер под ником @callmebongbong поделился снимком душевой, в которой прямо над краном с водой расположены две незащищенные розетки.

#MyHomeImprovementFail



It looked different in my head pic.twitter.com/HGUFqxAEZd— Nats🇮🇪 (@Natsabu2) 7 октября 2018 г. Девушка @Natsabu показала фотографию с лестницей в доме, которая ведет к стене. «В моей голове это выглядело по-другому», — призналась она.

Selfie of my new house. #MyHomeImprovementFail pic.twitter.com/ic3f6LZeAu— fear less (@itaghashes) 7 октября 2018 г. Остальные участники флешмоба вспомнили забавные моменты из фильмов и сериалов, в которых герои сталкивались с трудностями во время ремонта.

«Когда думаешь, что изолентой можно починить все»