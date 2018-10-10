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В сети посмеялись над самыми нелепыми ремонтами
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В сети посмеялись над самыми нелепыми ремонтами в квартирах 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: @miladygenevieve
Пользователи сети запустили новый флешмоб, во время которого они поделились фотографиями с самыми нелепыми попытками сделать ремонт в доме. Снимки доступны под хэштегом #MyHomeImprovementFail в Twitter.
В числе первых своей работой «похвастался» пользователь под ником @thx4thesave. Ему пришлось вырезать кусок двери в туалете, чтобы она могла открываться внутрь и не задевать унитаз.
Другой юзер под ником @callmebongbong поделился снимком душевой, в которой прямо над краном с водой расположены две незащищенные розетки.
Девушка @Natsabu показала фотографию с лестницей в доме, которая ведет к стене. «В моей голове это выглядело по-другому», — призналась она.
Остальные участники флешмоба вспомнили забавные моменты из фильмов и сериалов, в которых герои сталкивались с трудностями во время ремонта.
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