В новый паспорт «зашьют» отпечатки пальцев

В Минкомсвязи рассказали, каким будет российский электронный паспорт

Новая форма паспорта гражданина РФ — со встроенным чипом — помимо персональных данных как в обычном бумажном общегражданском паспорте будет также содержать фотографию, информацию об отпечатках пальцев владельца и его электронную подпись. Об этом сообщил во вторник журналистам директор департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи Андрей Черненко.

По его словам, так называемый электронный паспорт будет выглядеть, например, как водительские права — карточка размером с банковскую со встроенным чипом и фотографией.

"Важный элемент — то что на "борту" имеется электронная подпись, с помощью которой можно будет осуществлять юридически-значимые действия в онлайн-мире", — сказал он.

Кроме того, в паспорте с чипом будут "зашиты" отпечатки пальцев его владельца — с их помощью можно будет проводить биометическую идентификацию, уточнил Черненко. Использование в новом формате паспорта идентификации по голосу или по сетчатке глаза пока не предусмотрено — но в будущем работа над развитием этого проекта будет продолжена, добавил он.

Сейчас Минкомсвязь совместно с МВД Минэкономразвития и другими ведомствами обсуждают детали этого проекта. Россияне смогут получить паспорта с чипами спустя 9-12 месяцев после того, как будет принято окончательное решение по всем деталям, пояснил директор департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи.

"С момента принятия решения нам понадобится около 3-4 кварталов, чтобы это дело уже все запустить", — сказал он.

Вероятно, что паспорт с чипом будет выдаваться сроком на 10 лет, при этом нельзя будет одновременно владеть двумя паспортами — бумажным и электронным, пояснил Черненко, добавив, что эти детали еще обсуждаются.

Основой процесса выдачи паспортов станет государственная система "Мир", на базе которой уже сейчас выдаются загранпаспорта с чипами, уточнил Черненко.

"Предусматривается очень серьезная модель безопасности. Просто так считать все данные с электронного паспорта будет нельзя. Там есть открытая область данных, которая расположена прямо на паспорте, — мы их визуально сможем посмотреть и прочитать. Безусловно есть области данных, которые закрыты, и доступ к которым осуществляется только с использованием определенной инфраструктуры", — отметил он.

Черненко пояснил, что электронный паспорт станет ключом идентификации в цифровом пространстве, и позволит россиянам не носить с собой постоянно множество документов (например, права или СНИЛС).

"Мы не стремимся к тому, чтобы как на флешку записать на электронный паспорт максимум данных и все собрать в нем воедино. Уже сейчас существует некий электронный профиль гражданина, он хранится в информационных системах. Паспорт в данном случае будет позволять с определенным высоким уровнем безопасности получить возможность доступа к этим данным и использовать их в онлайне", — добавил он.

Процесс внедрения паспортов с чипами, по словам Черненко, будет поэтапным.

"Речи не идет о том, что всем с завтрашнего дня нужно будет идти и менять обычный паспорт на электронный. Сейчас этапы и сроки внедрения — один из вопросов для обсуждения. Я думаю не будет потрясений", — отметил он.

Также пока окончательно не решен вопрос в отношении возраста, с которого россиянин сможет получить паспорт с чипом.