«Не предел возможностей»: рекорд Крыма

«Не предел возможностей»: Крым установил рекорд по числу туристов за постсоветский период

С начала нынешнего года Крым уже посетили почти 6,2 млн туристов, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко . Это самый высокий показатель за весь постсоветский период. За первые девять месяцев 2018-го доход от туристической отрасли вырос на 26,6% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года и достиг 1,17 млрд рублей. В Госсовете Крыма отмечают, что одной из основных причин увеличения турпотока стало открытие Крымского моста и нового аэропорта в Симферополе . Между тем в Совфеде считают, что число гостей полуострова может вырасти до 10 млн в год.

Число туристов в Крыму достигло рекордных показателей за весь постсоветский период. С начало этого года полуостров посетили 6,164 млн туристов.

«На сегодняшний день, 9 октября, мы приняли 6 164 000 туристов, что на 29% выше уровня аналогичного периода прошлого года… Предыдущий максимум был отмечен в 2012 году — 6,1 млн человек», — сообщил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко на заседании крымского правительства.

По его словам, увеличился также поток туристов с Украины . За девять месяцев этого года полуостров посетили около 1 млн украинцев, что на 17% больше, чем за весь 2017 год.

За девять месяцев поступления в бюджет республики от туристической отрасли увеличились на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1,17 млрд рублей, сообщил Волченко. Он также отметил, что в среднем на отдых в Крыму турист тратит от 44 до 90 тыс. рублей. «Таким образом, за девять месяцев текущего года общий поток туристов создал оборот денежных средств порядка 400 млрд рублей», — отметил чиновник.

Логистический вопрос

Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT отметил, что одной из основных причин рост турпотока стали изменения в сфере логистики.

«Это, конечно же, введение в эксплуатацию Крымского моста. Создание нового аэропорта в Симферополе, который стал воздушными воротами полуострова. Эти успешные решения выражаются в многомиллионном туристическом потоке 2018 года», — пояснил Ганжара.

Он отметил, что регион перестал быть отрезанным от материковой России и туристы с большей охотой стали посещать полуостров. В Госсовете республики выражают надежду, что в будущем показатели удастся улучшить.

«Я убеждён, что это не предел тех возможностей, которыми обладает Крым. В следующем году мы ожидаем, что будет постоянно налаженное движение поездов в республику со стороны Российской Федерации, с материковой части», — заключил Ганжара.

Напомним, что введение железнодорожного сообщения по Крымскому мосту ожидается в 2019 году. Генеральный директор ФГУП «Крымская железная дорога» Алексей Гладилин сообщил, что планируется запуск 29 пар поездов, 15 из которых будут пассажирскими.

Распределение дохода

В Крыму также сообщили, как планируют распределять дополнительный доход, полученный в туристической сфере. Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков подчеркнул, что средства пойдут на дальнейшее развитие региона.

«От такого потока туристов все имеют выгоду. Федеральный бюджет, республиканский бюджет, местный бюджет, частники, юридические лица. Значительная часть полученных средств будет вкладываться в развитие туристической отрасли, строительство домов отдыха, пансионатов. Также будет продолжена реализация инфраструктурных проектов, строительство дорог, развитие систем электрообеспечения, водообеспечения. Всё, что связано с нормальной жизнедеятельностью курортного региона», — пояснил он в беседе с RT.

Как сообщало ранее министерство курортов и туризма Крыма, с начала года в регионе открылись пять новых объектов размещения, ещё два планируется открыть до января. В сезон туристов принимают 426 пляжей.

Кроме того, учреждения отдыха и туризма с каждым годом стараются повышать уровень обслуживания, но делают это таким образом, чтобы не увеличивать стоимость услуг. По словам Цекова, «цены практически не повышаются за последние 3-4 года». Это в том числе привлекает и отдыхающих с Украины, которые по «сарафанному радио» рассказывают своим знакомым и друзьям, что в Крыму «отношение доброжелательное, условия для отдыха хорошие и цены невысокие».

«Мы думаем, что это (увеличение числа отдыхающих. — RT) будет только продолжаться, и уже намечаем себе планы на 10 млн отдыхающих в год», — заключил член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым.

Напомним, Крым вошёл в состав Российской Федерации после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором более 90% жителей полуострова выступили за воссоединение с РФ. После этого политика туристического сектора начала меняться, был взят курс на улучшение инфраструктуры, привлечение в регион туристов, бизнесменов и инвесторов. Власти региона заявляют, что их главная задача — сделать полуостров направлением круглогодичного отдыха. По последним данным, одним из самых популярных среди туристов российских городов стала Ялта. Она вошла в топ-10 бронирований поездок на ноябрьские праздники.