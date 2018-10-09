Журналист пришел в дом «отравителя Скрипаля» и удивился

Корреспондент «Дождя» пришел по месту прописки Александра Петрова-Мишкина и встретил его однофамильца.

Фотографию паспорта с пропиской в Юго-Западном округе Москвы «Дождю» предоставил Conflict Intelligence Team. Согласно данным из Росреестра, квартира оформлена на трех женщин с фамилией Мишкина

Дверь журналисту открыл мужчина, представившийся Александром Дмитриевичем Мишкиным. Он рассказал, что работает в топливно-энергетическом секторе, а квартиру приобрел в 2013 году у «дедушки с бабушкой», которым она досталась от государства.