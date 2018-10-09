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Журналист пришел в дом «отравителя Скрипаля» и удивился
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Журналист пришел в дом «отравителя Скрипаля» и удивился 

Рамблер 2 часа назад
Корреспондент «Дождя» пришел по месту прописки Александра Петрова-Мишкина и встретил его однофамильца.
Фотографию паспорта с пропиской в Юго-Западном округе Москвы «Дождю» предоставил Conflict Intelligence Team. Согласно данным из Росреестра, квартира оформлена на трех женщин с фамилией Мишкина.
Дверь журналисту открыл мужчина, представившийся Александром Дмитриевичем Мишкиным. Он рассказал, что работает в топливно-энергетическом секторе, а квартиру приобрел в 2013 году у «дедушки с бабушкой», которым она досталась от государства.
Раскрыто настоящее имя второго «отравителя» Скрипалей
Ранее Conflict Intelligence Team со ссылкой на базу ФМС сообщал, что Мишкин зарегистрирован по адресу Хорошевское шоссе, 76, где находится штаб-квартира ГРУ.
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