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В России подготовят этический кодекс социальных сетей
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В России подготовят этический кодекс социальных сетей 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Общественная палата РФ и МИД России собираются подготовить этический кодекс социальных сетей и представить его в том числе на международных площадках для внедрения единых общих подходов к оценке контента, об этом сообщил первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
"Ситуация в новых медиа накаляется ежедневно, и пресекать вседозволенность в социальных сетях нужно немедленно. Мы намерены проделать большую работу, подготовленный нами кодекс будет предложен для подписания и зарубежным партнерам. Мы будем выходить на международные площадки и добиваться, чтобы у всех сетей, у всех новых медиа было единое прочтение", — сказал Малькевич по итогам заседания группы экспертов по международному антиэкстремистскому сотрудничеству при МИД России, его слова приводит пресс-служба палаты.
Член ОП РФ отметил, что большинство проблем сводится к тому, что все по-разному трактуют, что можно и чего нельзя делать в интернет-пространстве, какой контент является противоправным или запрещенным.
Группа экспертов по международному антиэкстремистскому сотрудничеству при МИД России была создана в рамках исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года. Группа включает, помимо экспертов компетентных российских ведомств, ведущих сотрудников профильных отечественных научных (политологических) центров, вузов, а также авторитетных представителей религиозных организаций, общественных и журналистских кругов.
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