«Жертва российской агрессии» сделала заявление 

Правозащитница Оксана Черышева нашла бабушку из Донецка, которую спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер призвал защитить от российской агрессии.
На своей странице в Facebook Черышева рассказала, что бабушку, чья фотография была опубликована в твиттере Волкера, зовут Мария Ивановна Шевченко, ей 86 лет, и она выживает в бомбоубежище шахты Трудовская.
По словам правозащитницы, Мария Ивановна рассказала, что помнит Великую отечественную войну, во время которой также выживала в шахте Трудовская. Женщина рассказала, что не может вернуться домой, потому что район, где находится ее дом, постоянно обстреливает украинская сторона.
Увидев свое фото с призывом Волкера Мария Ивановна сказала:
«Как он мог? Я в своей жизни курицы не обидела, но я его хочу стукнуть. Хотя бы своей палкой».
Челышева сообщила, что отправила фотографии Марии Ивановны Курту Волкеру. На одной из фотографий бабушка держит плакат с надписью: «Нас обстреливает украинская армия».
Правозащитница добавила, что Курт Волкер может повлиять на то, чтобы обстрелы Донецка прекратились.