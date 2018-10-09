«Жертва российской агрессии» сделала заявление

На своей странице в Facebook Черышева рассказала, что бабушку, чья фотография была опубликована в твиттере Волкера, зовут Мария Ивановна Шевченко, ей 86 лет, и она выживает в бомбоубежище шахты Трудовская.

По словам правозащитницы, Мария Ивановна рассказала, что помнит Великую отечественную войну, во время которой также выживала в шахте Трудовская. Женщина рассказала, что не может вернуться домой, потому что район, где находится ее дом, постоянно обстреливает украинская сторона.

Увидев свое фото с призывом Волкера Мария Ивановна сказала:

«Как он мог? Я в своей жизни курицы не обидела, но я его хочу стукнуть. Хотя бы своей палкой».

Челышева сообщила, что отправила фотографии Марии Ивановны Курту Волкеру. На одной из фотографий бабушка держит плакат с надписью: «Нас обстреливает украинская армия».

Правозащитница добавила, что Курт Волкер может повлиять на то, чтобы обстрелы Донецка прекратились.