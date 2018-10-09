Бабушка из Донецка резко ответила на «заботу» США

Бабушка из Донецка резко отреагировала на «заботу» Волкера

Челышева сказала, что бабушку удалось найти благодаря снимку, сделанному фотографом Паулой Бронштейн. Фотограф указала, что пожилую женщину зовут Мария Ивановна.

«Я попросила донецкого волонтера Андрея Лысенко найти Марию Ивановну. Позавчера ее нашли. Мария Ивановна Шевченко. Ей сейчас 86. В августе исполнилось. Выживает в бомбоубежище шахты Трудовская», — написала Челышева в Facebook.

По ее словам, женщина сохранила ясный разум, и рассказала на видео о Второй мировой войне, которую пережила также в районе шахты Трудовская.

«Она помнит, как однажды в дырку в заборе видела, как нацисты казнили людей, бросая их куда-то живыми. Она помнит, что последнюю пенсию от Украины она получила в июле 2014 года. Она знает, что в своей квартире в четырехэтажном доме она не может жить, потому что этот район под постоянными обстрелами», — сообщила Челышева.

Правозащитница рассказала и о реакции пожилой женщины на «заботу» Волкера.

«Мария Ивановна сказала: «Как он мог? Я в своей жизни курицы не обидела, но я его хочу стукнуть. Хотя бы своей палкой», — привела она слова Шевченко.

Челышева отметила, что Волкер способен повлиять на то, чтобы Петровский район Донецка не обстреливали. «Мне интересно, как он откликнется на слова Марии Ивановны, обращенные к нему», — сказала правозащитница.

Также она добавила, что отправила Волкеру фотографии с Марией Ивановной. На одном из снимков бабушка держит в руках плакат с надписью «Нас бомбит украинская армия».

Ранее Волкер в своем Twitter разместил фото бабушки из Донецка как пример «российской агрессии».