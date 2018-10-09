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Росгвардейцам увеличат надбавки
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Росгвардейцам вдвое увеличат надбавки за службу в опасных условиях 

BFM.RU + ещё 2 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Сотрудникам Росгвардии, которые выполняют служебные задачи в условиях риска для жизни, будут вдвое увеличены надбавки к денежному довольствию. Об этом заявил глава ведомства Виктор Золотов во время рабочей поездки в Дагестан, пишет ТАСС.
«В рамках формирования федерального бюджета на 2019 год нам удалось отстоять ряд принципиальных позиций, позволивших получить дополнительное финансирование на решение данных задач. В частности, речь идет об увеличении в два раза размера надбавки за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни, а также о продвижении вопросов финансирования мероприятий по жилищному обеспечению сотрудников», — сказал Золотов, выступая перед сотрудниками Каспийского отряда ОМОН.
Он поблагодарил бойцов спецподразделения за службу и вручил им правительственные и ведомственные награды.
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