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Друзья проверили кто дольше выдержит муравьев на теле
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Друзья проверили кто дольше выдержит муравьев на теле 

Рамблер 26 минут назад
Двое друзей решили посоревноваться, кто дольше выдержит насекомых на своём теле. Ничего не вышло, через секунду как ошпаренные побежали смывать с себя эту нечисть.
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