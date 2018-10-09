Россияне предпочли бумажные паспорта

Большинство россиян (64 процента), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что бумажный паспорт лучше и надежнее электронного.

У респондентов спросили: «Какой паспорт лучше — электронный или бумажный?». 27 процентов предпочли бы электронный, так как он современный и удобный в применении.

Еще девять процентов опрошенных затруднились с ответом на вопрос.

Всего в опросе приняли участие 1468 человек.

По данным «Ведомостей», с 2019 года Россия начнет отказываться от бумажных паспортов в пользу электронных. В электронных удостоверениях будет храниться информация о слепке лица владельца, отпечатках пальцев, его электронная подпись, «цифровой профиль» гражданина (СНИЛС, водительские права) и другие данные.

Электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карту с чипом, напоминающую кредитку. В правительстве рассчитывают, что с помощью электронных паспортов россияне постепенно смогут получить доступ ко всем госуслугам.