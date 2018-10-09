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Шея или спина: интернет столкнулся с новой иллюзией
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Шея или спина: интернет столкнулся с новой иллюзией 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reddit
Пользователи Reddit обратили внимание на новую картинку-иллюзию. По мнению части пользователей, на фото запечатлена девушка с обнаженной спиной и длинными волосами, по другой версии, на снимке — женская шея.
Комментаторы пожаловались, что видят на фото то шею, то спину и не могут определиться.
«Меня беспокоит, что мне пришлось так долго пялиться на фото, чтобы разглядеть», — отметил один из них.
Однако большинство пользователей пришло к выводу, что на самом деле это девушка с обнажённой спиной. Они попытались объяснить свою точку зрения остальным.
«Ее «уши» — на самом деле ее руки, если это поможет вам», — написал TacoPi.
Ранее среди пользователей Reddit приобрела популярность оптическая иллюзий с «голой женщиной». Автор опубликовал снимок с подписью «фото попы». По словам большинства пользователей, им потребовалось время, чтобы понять, что «голая женщина» — это на самом деле мужчина, снятый сбоку. Иллюзию создают рука мужчины, плотно прижатая к торсу, и его волосы, а шея напомнила комментаторам женскую талию.
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