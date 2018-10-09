Омбудсмен ЯНАО: Сенцов не прекращал голодовку

Осужденный за терроризм украинский режиссер Олег Сенцов, который содержится в исправительной колонии в Лабытнангах (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) не прекращал голодовку. Об этом ТАСС во вторник сообщил уполномоченный по правам человека в ЯНАО Анатолий Сак.
Сенцов объявил голодовку 14 мая и с тех пор находился под наблюдением врачей. Пятого октября замдиректора ФСИН РФ Валерий Максименко сообщил ТАСС, что Сенцов прекратил голодовку.
"Официально вам заявляю, никакого официального заявления о прекращении голодовки от Сенцова не поступало.
Он… так и голодает", — сказал Сак.
Он добавил, что состояние Сенцова "относительно удовлетворительное". "В следующий раз я планирую его посетить в ноябре, раньше не поеду", — отметил Сак.
Северо-Кавказский окружной военный суд 25 августа 2015 года приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Как установлено следствием и судом, он создал террористическую группу, действовавшую в Крыму. Весной 2014 года ее участники совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России".