Омбудсмен ЯНАО: Сенцов не прекращал голодовку

Омбудсмен ЯНАО заявил, что Олег Сенцов не прекращал голодовку

Сенцов объявил голодовку 14 мая и с тех пор находился под наблюдением врачей. Пятого октября замдиректора ФСИН РФ Валерий Максименко сообщил ТАСС, что Сенцов прекратил голодовку.

"Официально вам заявляю, никакого официального заявления о прекращении голодовки от Сенцова не поступало.

Он… так и голодает", — сказал Сак.

Он добавил, что состояние Сенцова "относительно удовлетворительное". "В следующий раз я планирую его посетить в ноябре, раньше не поеду", — отметил Сак.